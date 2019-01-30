“فور الترجمة” قيامة أرطغرل الحلقة 133 مترجمة Ertuğrul موقع النور | ارطغرل 133 كاملة...

أرطغرل الحلقة 133 كاملة مترجمة، هو ما سنوفره لكم مساء اليوم الأربعاء 30-1-2019 وذلك بعد ما يتم عرضها على قناة تي أر تي trt التركية الناقلة لمسلسل أرطغرل الجزء الخامس بدون ترجمة، وسيبدأ العرض المباشر للحلقة 133 ارطغرل الجزء الخامس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، والساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، ويتابع قيامة ارطغرل 133 مترجمة عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي، حيث ستشهد الحلقة القادمة أحداث مثيرة جداً.ارطغرل 133 مترجم

قيامة أرطغرل الحلقة 133 مترجمة

ستشاهدون خلال قيامة أرطغرل 133 مترجمة الجزء الخامس أحداث مثيرة جداً حيث تشير التوقعات ومن خلال ما تم كشفه عبر إعلان الحلقة الأول والثاني أن أرطغرل سينوي فتح قلعة ليفكة، وهذا يشير لنهائية كشف شخصية دراغوس المتنكره في شخصية زانغوتش قارع جرس كنيسة سوغوت.

وتظهر مشاهد كثيرة خلال إعلان الحلقة 133 ارطغرل مترجم تحمل علامات الانتقام من الأعداء وكشف أن السيد بيبولات قد شرب السم بدلاً من أرطغرل، وماذا سيفعل زانغوتش “دراغوس” من حيلة جديدة لكي لا يتكشف أمره.

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أرطغرل 133 مترجمة موقع النور، سيقوم موقع النور بترجمة الحلقة 133 ارطغرل كاملة الجزء الخامس، وذلك بعد عرض الحلقة عبر قناة تي ار تي التركية في الأوقات المذكورة أعلاه.

ارطغرل 133 مترجمة كاملة

نترقب معكم عرض ارطغرل 133 مترجمة كاملة الجزء الخامس اليوم الأربعاء 30-1-2019، وهل سيتم كشف شخصية دراغوس وقت فتح قلعة ليفكه.