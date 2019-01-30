أسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة اليوم الأربعاء 30-1-2019

أسعار الذهب في مصر اليوم الموافق الأربعاء 30 يناير 2019 ميلادية، وذلك في إطار متابعة عرب فور نيوز لأحدث الأسعار في الأسواق المصرية، حيث نستعرض سعر جرام الذهب في محلات الصاغة المصرية لجميع عيارات المعدن الأصفر، ومن أشهرها سعر الذهب عيار 21 مقابل الجنيه المصري، أيضا متابعة مستمرة لباقي أسعار الذهب من مختلف العيارات، ويتزايد الطلب على الذهب في السوق المصري خلال فترة الأعياد والمناسبات، والتي يقام خلالها العديد من مناسبات الخطوبة والزواج، وما يتبع ذلك من ضرورة شراء الشبكة الذهبية لتقدم كمهر للعروس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عبر استطلاع الجدول التالي يستطيع القارئ معرفة سعر الذهب اليوم مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة، حيث كانت أسعار الذهب اليوم في مصر الآن على النحو التالي

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 733 إلى 735 عيار 22 672 إلى 674 عيار 21 641 إلى 643 عيار 18 549 إلى 551 عيار 14 427 إلى 429 عيار 12 366 إلى 367 الاونصة 22,783 إلى 22,854 الجنيه الذهب 5,128 إلى 5,144 الكيلو 732,571 إلى 734,857

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أما سعر الذهب في أسواق المال داخل مصر كان على النحو التالي