أسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة اليوم الأربعاء 30-1-2019

أسعار الذهب في مصر اليوم الموافق الأربعاء 30 يناير 2019 ميلادية، وذلك في إطار متابعة عرب فور نيوز لأحدث الأسعار في الأسواق المصرية، حيث نستعرض سعر جرام الذهب في محلات الصاغة المصرية لجميع عيارات المعدن الأصفر، ومن أشهرها سعر الذهب عيار 21 مقابل الجنيه المصري، أيضا متابعة مستمرة لباقي أسعار الذهب من مختلف العيارات، ويتزايد الطلب على الذهب في السوق المصري خلال فترة الأعياد والمناسبات، والتي يقام خلالها العديد من مناسبات الخطوبة والزواج، وما يتبع ذلك من ضرورة شراء الشبكة الذهبية لتقدم كمهر للعروس.
أسعار الذهب اليوم في مصر
عبر استطلاع الجدول التالي يستطيع القارئ معرفة سعر الذهب اليوم مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة، حيث كانت أسعار الذهب اليوم في مصر الآن على النحو التالي
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|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|733 إلى 735
|عيار 22
|672 إلى 674
|عيار 21
|641 إلى 643
|عيار 18
|549 إلى 551
|عيار 14
|427 إلى 429
|عيار 12
|366 إلى 367
|الاونصة
|22,783 إلى 22,854
|الجنيه الذهب
|5,128 إلى 5,144
|الكيلو
|732,571 إلى 734,857
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أما سعر الذهب في أسواق المال داخل مصر كان على النحو التالي
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|744.23 جنيه
|$42.20
|سعر الذهب عيار 22
|682.22 جنيه
|$38.68
|اسعار الذهب عيار 21
|651.22 جنيه
|$36.93
|اسعار الذهب عيار 18
|558.18 جنيه
|$31.65
|سعر الذهب عيار 14
|434.14 جنيه
|$24.62
|سعر الذهب عيار 12
|372.12 جنيه
|$21.10
|سعر الذهب عيار 9
|279.09 جنيه
|$15.82
|اسعار أوقية الذهب
|23,146 جنيه
|$1,312
|اسعار جنيه الذهب
|5,210 جنيه
|$295.40
|اسعار كيلو الذهب
|744,232 جنيه
|$42,199