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أسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة اليوم الأربعاء 30-1-2019

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أسعار الذهب في مصر اليوم الموافق الأربعاء 30 يناير 2019 ميلادية، وذلك في إطار متابعة عرب فور نيوز لأحدث الأسعار في الأسواق المصرية، حيث نستعرض سعر جرام الذهب في محلات الصاغة المصرية لجميع عيارات المعدن الأصفر، ومن أشهرها سعر الذهب عيار 21 مقابل الجنيه المصري، أيضا متابعة مستمرة لباقي أسعار الذهب من مختلف العيارات، ويتزايد الطلب على الذهب في السوق المصري خلال فترة الأعياد والمناسبات، والتي يقام خلالها العديد من مناسبات الخطوبة والزواج، وما يتبع ذلك من ضرورة شراء الشبكة الذهبية لتقدم كمهر للعروس.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

عبر استطلاع الجدول التالي يستطيع القارئ معرفة سعر الذهب اليوم مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة، حيث كانت أسعار الذهب اليوم في مصر الآن على النحو التالي

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 733 إلى 735
عيار 22 672 إلى 674
عيار 21 641 إلى 643
عيار 18 549 إلى 551
عيار 14 427 إلى 429
عيار 12 366 إلى 367
الاونصة 22,783 إلى 22,854
الجنيه الذهب 5,128 إلى 5,144
الكيلو 732,571 إلى 734,857

 

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أما سعر الذهب في أسواق المال داخل مصر كان على النحو التالي

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 744.23 جنيه $42.20
سعر الذهب عيار 22 682.22 جنيه $38.68
اسعار الذهب عيار 21 651.22 جنيه $36.93
اسعار الذهب عيار 18 558.18 جنيه $31.65
سعر الذهب عيار 14 434.14 جنيه $24.62
سعر الذهب عيار 12 372.12 جنيه $21.10
سعر الذهب عيار 9 279.09 جنيه $15.82
اسعار أوقية الذهب 23,146 جنيه $1,312
اسعار جنيه الذهب 5,210 جنيه $295.40
اسعار كيلو الذهب 744,232 جنيه $42,199

 

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