نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019: نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس من موقع بوابة...

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019، الالاف من الطلاب يبحثون الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الأول 2019 بعد أن يتم اعتمادها رسميا، ولذا سنقدم لكم رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019

وقد اقترب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019، والتي ينتظرها الطلاب على أحر من الجمر حتى يطمئنوا على مجهودهم الذي بذلوه طوال الفصل الدراسي، وقد انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة يوم الخميس الماضي الموافق 24 يناير، وعلى الفور فقد بدأت أعمال تصحيح أوراق الامتحانات في جميع الكنترولات على قدما وساق.

بوابة التعليم الأساسي

وخلال أيام قليلة سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2019 أو نتيجة الصف الثالث الإعدادي القاهرة برقم الجلوس خلال مؤتمر صحفي لإعلان نسبة النجاح، وعلى الفور سيتم رفع النتيجة على موقع بوابة التعليم الأساسي أو ما يعرف باسم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الإعدادية برقم الجلوس فقط، على أن تعلن بالمدارس في اليوم التالي.نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019

بوابة القاهرة التعليمية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

كما يمكنك أيضا معرفة نتيجة الإعدادية 2019 برقم الجلوس فور ظهورها من خلال الضغط هنا بوابة القاهرة التعليمية، الجدير بالذكر أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة أوشكت على الانتهاء لتعلن بعدها النتيجة.

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تحديث: من المتوقع أن تعلن خلال أيام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 الترم الأول.

كما يمكنك ترك رقم جلوسك أسفل التعليقات وسنقوم بجلب النتيجة فور ظهورها.