أسعار الذهب اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي الأربعاء 30-1-2019

أسعار الذهب اليوم في اليمن الموافق الأربعاء 30-1-2019، حيث يتزايد البحث عن سعر الذهب في اليمن خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار في تعاملات السوق السوداء، وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة يعتبر المعدن الأصفر أحد أكثر الاستثمارات الأمنة، كما يتزايد الطلب على الذهب في العديد من المناسبات وخاصة الأفراح، ويشهد سعر الذهب اليوم في اليمن بعض الاستقرار النسبي مقابل الريال اليمني.
أسعار الذهب اليوم في اليمن
هذا الجدول يحتوى على سعر جرام الذهب اليوم في الجمهورية اليمنية، وذلك للعديد من العيارات المتداولة في أسواق الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي، وكانت أسعار الذهب في اليمن داخل محلات الصاغة على النحو التالي
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|الوحدة
|سعر الذهب بالريال اليمني
|عيار 24
|بيع 24,914 شراء 23,314
|عيار 22
|بيع 22,838 شراء 21,371
|عيار 21
|بيع 21,800 شراء 20,400
|عيار 18
|بيع 18,686 شراء 17,486
|عيار 14
|بيع 14,533 شراء 13,600
|عيار 12
|بيع 12,457 شراء 11,657
|الاونصة
|بيع 774,834 شراء 725,074
|الجنيه الذهب
|بيع 174,400 شراء 163,200
|الكيلو
|بيع 24,914,286 شراء 23,314,286
سعر الذهب في اليمن داخل تعاملات أسواق المال
|الوحدة
|ريال يمني
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|10,567 ريال
|$42.20
|سعر الذهب عيار 22
|9,686 ريال
|$38.68
|اسعار الذهب عيار 21
|9,246 ريال
|$36.93
|اسعار الذهب عيار 18
|7,925 ريال
|$31.65
|سعر الذهب عيار 14
|6,164 ريال
|$24.62
|سعر الذهب عيار 12
|5,283 ريال
|$21.10
|اسعار أوقية الذهب
|328,628 ريال
|$1,312
|اسعار جنيه الذهب
|73,970 ريال
|$295.40
|اسعار كيلو الذهب
|10,566,820 ريال
|$42,199