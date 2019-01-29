موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية: نتيجة الشهادة الاعدادية في الغربية الترم الأول 2019

جاء موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية الذي من مهامه الكشف عن نتيجة الشهادة الاعدادية في الغربية الترم الأول 2019، وذلك فور اعتمادها من السيد المحافظ، اللواء هشام سعيد، وبعدها سيعلم جميع طلاب وطالبات تلك الشهادة المجموع الكلي ودرجات كل المواد ومن ثم الاستعداد الجيد والمناسب قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، علمًا بأن الاستعلام عن هذه النتيجة سيكون برقم الجلوس.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية

من المعروف أن موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية هو المسؤول الأول في إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الغربية الترم الأول 2019 في الوقت المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم،وفي نفس المضمون، هناك عدة مواقع إلكترونية ذات الطابع الرسمي ستتولى نفس المهام وعلى رأسهم موقع اليوم السابع وموقع مصراوي، علمًا بأن الاستعلام عن النتيجة سيكون برقم الجلوس وليس بالاسم كما تزعم بعض المواقغ الإلكترونية الأخرى

نتيجة الشهادة الاعدادية في الغربية الترم الأول 2019

انتهت بالفعل عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعة كافة الدرجات وإجابات الأسئلة في جميع الامتحانات، وبعدها مباشرةً ستتم عملية رصد الدرجات في الشهادات وأجهزة الحاسوب الآلي، ومن ثم إرسال كشوف أسماء الناجحين والراسبين في نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الغربية الترم الأول 2019 إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية من أجل الإعلان والظهور، علمًا بأن النتيجة سيتم الاستعلام عنها في المدارس بعد اليوم التالي من الظهور.