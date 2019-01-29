موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية: نتيجة الشهادة الاعدادية في الدقهلية الترم الأول 2019

جاء موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ومن أعماله الكشف عن نتيجة الشهادة الاعدادية في الدقهلية الترم الأول 2019، لذا الجميع ينتظر بشغف لحظة اعتمادها من السيد اللواء حمدي عثمان، محافظ الدقهلية، وبعدها سيتم الاستعلام عنها برقم الجلوس داخل موقع مديرية الدقهلية التعليمية، وبعدها سيتعرف كل الطلاب والطالبات على المجموع الكلي ودرجات كل المواد ومن ثم الاستعداد الجديد قبل بداية الفصل الثاني الدراسي.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

كما هو المعتاد كل عام، أن يقوم موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية برفع نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الدقهلية الترم الأول 2019 على إحدى صفحاته، كما من المؤكد أيضًا في نفس المضمون، أن يشارك بعض المواقع الإلكترونية الرسمية في تلك العملية ولعلهم جاء موقع اليوم السابع وموقع مصراوي في مقدمة تلك المواقع، علمًا بأن سيتم الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس وليس بالاسم كما يعزم الكثير من المواقع.

نتيجة الشهادة الاعدادية في الدقهلية الترم الأول 2019

انتهت بالفعل جميع عمليات تصحيح أوراق الامتحانات والمراجعة الدقيقة للإجابات وتوزيع الدرجات، وبعد هه العملية، ستدخل عملية رصد الدرجات في الشهادات وداخل أجهزة الحاسوب الآلي، ومن ثم إرسال كشوف نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الدقهلية الترم الأول 2019 إلى موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الدقهلية بطريقة إلكترونيًا ومن ثم الإعلان والظهور، وقد يكون الإعلان والظهور مع بدايات الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام الدراسي وبعدها يرتاح ويطمئن الجميع أو سيكون هناك خطة جديدة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.