نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 بوابة القاهره التعليمية مديرية التربية والتعليم

انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول، يوم 23-1-2019 قام محافظ القاهرة بتفقد بعض لجان المحافظة للتأكد من عدم وجود خلل أو حالات غش وتسريب.

حيث أثار البعض ذلك لنشر البلبلة لدى الطلاب، كما قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في نفس السياق إن المحافظة تمتلك أكبر نسبة حضور طلاب نظرا للكثافة السكانية فقد بلغ الحضور هذا العام 161328 طالب وطالبة تم توزيعهم على أكثر من 695 لجنة امتحانات.

وقد راعت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي الطلاب المرضى، وتم عمل لجنة لهم باسم لجنة مرضية وبها ثماني طلاب، وعمل تلك اللجنة حتى تسهل عليهم فقد تم وضعها في الدور الأرضي مع توفير طبيب عام لحدوث أي طوارئ.

كما أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أنه أكد على مديريات التعليم بكافة محافظات الجمهورية أن يوم السبت هو إجازة بسبب عيد الغطاس المجيد للمسيحيين، على أن يتم استئناف الامتحانات من يوم الأحد، على نفس الاتجاه نفى محافظ القاهرة الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب مادة اللغة العربية وأنه تأكد من أن الأسئلة المسربة على الإنترنت غير ورقة الأسئلة التي تأتي من الوزارة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الاول 2019

بعد الانتهاء من أداء طلاب القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثالث والعشرون من الشهر الجاري، سيتم إعلان النتائج في بداية شهر فبراير على أن يتم تكريم الأوائل على المحافظة من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

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فيمكنكم متابعة ظهور النتيجة عبر مديرية تعليم القاهرة أو بوابة المحافظة، كما أنها ستظهر في مدارس بالمحافظة بالتزامن مع إعلانها عبر الإنترنت، متمنين بكافة الطلاب النجاح.