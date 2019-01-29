موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة: نتيجة الشهادة الاعدادية في البحيرة في الترم الأول 2019

جاء موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة والذي من مهامه الأساسية الكشف عن نتيجة الشهادة الاعدادية في البحيرة الترم الأول 2019، وذلك بعد اعتمادها من السيد اللواء اللواء هشام عبد الغني، محافظة البحيرة، وبعدها سيتم فتح الستار عنها ويعلم الجميع جميع الدرجات في كل المواد والمجموع الكلي ومن ثم الاستعداد المناسب والجيد قبل بداية الترم الثاني، علمًا بأن الاستعلام سيكون برقم الجلوس عن هذه النتيجة وليس بالاسم.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

جاء موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ليتولى أمور ظهور وإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في البحيرة الترم الأول 2019، كما يعلم الجميع أن هناك بعض من المواقع الإلكترونية الرسمية ستقوم بنفس المهمة، وفي مقدماتهم موقع اليوم السابع وموقع مصراوي، وجديراً بالذكر، سيتم الاستعلام عن تلك النتيجة ثاني أيام الظهور في المدارس، علمًا بأن تلك النتيجة سيتم ظهورها في إعلانها مع بدابية الأسبوع الثاني في إجازة نصف العام الدراسي.

نتيجة الشهادة الاعدادية في البحيرة في الترم الأول 2019

يعلم الجميع أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعة درجات الأسئلة قد تنتهي سريعًا وبعدها تدخل عملية رصد الدرجات في الشهادات والحاسوب الآلي داخل لجان الكنترول، وبعدها يتم إرسال قائمة الناجحين والراسبين في نتيجة الصف الثالث الاعدادي في البحيرة الترم الأول 2019 إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة للإعلان، علمًا بأن جاءت نتيجة العينة العشوائية الأولية جيدة إلى حد كبير، وتوحى بارتفاع نسب النجاح في الفصل الدراسي الأول.