موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية: نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية الترم الأول 2019

جاء موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية (موقع مديرية المنوفية التعليمية) والذي من مهامه إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية الترم الأول 2019، وذلك بعد اعتمادها من السيد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، وبعدها في غضون دقائق معدودة سيتم الإعلان تلك النتيجة بالدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي، علمًا بأن الاستعلام عن تلك النتيجة سيكون برقم الجلوس وليس بالاسم كما يعتقد البعض.

رابط موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية

من المعروف للجميع أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المنوفية الترم الأول 2019 سيتم الإعلان عنها على (موقع مديرية المنوفية التعليمية) كما ذكرنا أعلاه، كما من المؤكد، أن يساعده في هذا الأمر القليل من المواقع الإلكترونية الرسمية على رأسهم موقع اليوم السابع وموقع مصراوي، علمًا بأن الاستعلام سيتم باستخدام رقم الجلوس وليس بالاسم كما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية الأخرى.

نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية الترم الأول 2019

من المعروف أن تلك النتيجة لابد أن تمر من الكثير من الأمور قبل الإعلان، ومن أهمها بالطبع تصحيح أوراق الامتحانات وإعادة المراجعة عليها لضمان تفادي الأخطاء ومن ثم رصد الدرجات، ثم إرسال اسماء الناجحين والراسبين في نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المنوفية الترم الأول 2019 إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية (موقع مديرية المنوفية التعليمية) من أجل الظهور والإعلان، علمًا بأن يمكن للطلاب وطالبات التأكد من تلك النتيجة في مدارسهم في اليوم التالي بعد الظهور.