تعرف على أفضل السيارات المستعملة بأقل من 50 ألف جنيه

ارتفعت أسعار السيارات بمصر في الفترة الأخيرة، ويرغب الكثير في اقتناء سيارة بسعر مناسب، ولذا نقدم لكم اليوم أفضل أسعار السيارات المستعملة في مصر، والتي يقل سعرها عن 50 ألف جنيه، مع توضيح نوعيتها، والموديلات، وهي كالتالي:

سيارة فيات أونو موديل 95 متوسط سعرها 45 ألف جنيه. سيارة فيات بونتو موديل 92 متوسط سعرها 43 ألف جنيه. سيارة فيات ريجاتا موديل 87 متوسط سعرها 35 ألف جنيه. سيارة فيات 28 موديل 73 متوسط سعرها 33 ألف جنيه. سيارة فيات 128 موديل 89 متوسط سعرها 35 ألف جنيه. سيارة فيات شاهين موديل 99 متوسط سعرها 40 ألف جنيه. سيارة فيات شاهين موديل 96 متوسط سعرها 42 ألف جنيه. سيارة فيات شاهين موديل 98 متوسط سعرها 37 ألف جنيه. سيارة فيات بولونيز موديل 90 متوسط سعرها 33 ألف جنيه. سيارة فيات شاهين موديل 95 متوسط سعرها 40 ألف جنيه. كيا برايد موديل 97 متوسط سعرها 50 ألف جنيه. بيجو 504 موديل موديل 75 متوسط سعرها 50 ألف جنيه. بيجو 504 موديل 78 متوسط سعرها 32 ألف جنيه. سيارة فيات شاهين موديل 99 متوسط سعرها 50 ألف جنيه.