“جاري تحميل” نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 الترم الأول بعد اعتمادها بنسبة نجاح...

منذ قليل قام السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019، وذلك بحضور السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومندوبين عن جميع الإدارات التعليمية، وقد أكد السيد المحافظ أن نسبة النجاح في هذا التيرم قد بلغت 71.23% من إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات هذا التيرم والبالغ عددهم 146370 وقد حضر منهم ما يقرب من 145 الف طالب وطالبة، وخلال الدقائق القليلة القادمة سوف توفر مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة.

نتيجة إعدادية الجيزة 2019

أكد الأستاذ خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ان إدارة جنوب الجيزة التعليمية حصلت على المركز الأول في نسبة النجاح،كما أكد سيادته أن أعلى نسبة نجاح بين الطلاب في المواد الدراسية كانت في مادة الرياضيات والتي بلغت نسبة النجاح فيها 88%، والآن ينتظر جميع الطلاب وأولياء الامور تحميل النتيجة ورفعها عبر المواقع الإلكترونية.

الاستعلام عن نتيجة إعدادية الجيزة 2019

من المتوقع أن تقوم الكثير من المواقع الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت بنشر وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بمحافظة الجيزة، وأهم هذه المواقع موقع فيتو واليوم السابع ومصراوي، ولكن يعتبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة هو الموقع المعتمد والرسمي الذي سترفع عليه النتيجة خلال الدقائق القادمة، ونرجو من جميع الطلاب متابع الموقع باستمرا حتى يتم تحميل النتيجه عليه.