الآن مؤشرات نسب نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الأول نصف العام : نتيجة محافظة الإسكندرية...

خلال ساعات يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 محافظة الإسكندرية، وذلك بعدما تواردت الأنباء عن اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية، هذا وقد استحوذت نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول 2019 على اهتمام قرابة مليون ونصف مليون أسرة مصرية هذا العام لنصف العام 2019، فمن المتوقع إعلان النتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية بنهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم، هذا وقد تعودنا أن تكون محافظة الأسكندرية لها السبق في إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي لنصف العام 2019.

وبعد ظهور النتائج في محافظة الإسكندرية سيتوالى إعلان النتائج بباقى محافظات الجمهورية كالأعوام السابقة، ويتم إعلان النتائج تباعاُ في باقي المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة، فقد أوشكت محافظات الإسكندرية والسويس والأقصر والإسماعيلية وأسوآن وكفر الشيخ والإسماعية والمنوفية ومطروح وبني سويف على اعتماد نتئج الشهادة الإعدادية لنصف عام 2019.

ومن الجدير بالذكر أن المؤشرات الأولية لنسب النجاح قدجاءت بمحافظة كفر الشيخ الأولى هذا العام حتى الآن في نسبة النجاح وسنقوم من خلال هذا المقال بعرض روابط نتائج المحافظات التي سيتم قريبا إعلان النتائج بها، كما سنقوم أيضا بعرض جدول لروابط نتائج العديد من المحافظات حتى نسهل على أبناؤنا الطلاب الحصول على نتائج وثمار جهدهم هذا العام في سهولة ويسر، أما عن مؤشرات نسب النجاح في العديد من المحافظات فقد جاءت كالتالي:

الإسكندرية: مؤشرات نسبة النجاح بالمحافظة 85%.

مؤشرات نسبة النجاح بالمحافظة 85%. كفر الشيخ: مؤشرات نسبة النجاح 90%.

مؤشرات نسبة النجاح 90%. السويس: مؤشرات نسبة النجاح 82%.

مؤشرات نسبة النجاح 82%. أسوان: مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75%.

مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75%. محافظ الأقصر: مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75 %.

مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75 %. محافظ مطروح: نمؤشرات سبة النجاح 82 %

نمؤشرات سبة النجاح 82 % محافظ القاهرة: مؤشرات نسبة نجاح 78%

مؤشرات نسبة نجاح 78% محافظة الجيزة: مؤشرات نسبة نجاح بلغت 82%.

مؤشرات نسب نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية

للتعرف على النتيجة برقم الجلوس – اضغط على الرابط الخاص بمحافظتك للحصول على النتيجة بسهولة ويسر

كيفية الاستعلام عن نتيجة الإعدادية في جميع المحافظات

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الشهادة الإعدادية التابع لمحافظتك يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص به. يقوم بضغط”بحث”.

نتيجة الإعدادية تيرم أول 2019 مواقع نتيجة الإعدادية بجميع محافظات مصر

من خلال الروابط السابق يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

روابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

يتابع أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي وسائل الإعلام، وكذلك يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف عن أي أخبار حول ظهور نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بها فور أللإعلان عنها على وسائل الإعلام، حيث يتم اعتمادها قريبا.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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