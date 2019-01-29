نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية 2018/2019

من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول لمحافظة الإسكندرية 2019 قريبا، وقد تكون خلال الساعات القادمة، وسنقوم بمتابعة تطورات ظهورها على مدار الساعة، بعد إعتمادها من محافظ الإسكندرية اللواء عبد العزيز قنصوة، ونرصد أيضا تصريحات كنترول الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية، والذي يقوم بالتصحيح وتجميع النتائج ،وسنوافيكم دائما بالمعلومات الصحيحة والدقيقة حول موعد ظهورها في محافظة الإسكندرية.

إذ كان من المقرر ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالأسكندرية اليوم، إلا أن المحافظة قد أعلنت عن تأجيل ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي، ولم تحدد موعد ظهور النتيجة،

موعد وروابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول:

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

جميع أولياء الأمور والطلاب ينتظرون موعد صدورها، لكي يطمئن قلبهم على مستوى دراستهم، ولينعمون بإجازة نصف عام سعيدة، ولكي تكون نتيجة الفصل الدراسي الأول تحفيز لهم لمتابعة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، فلا أحد يستطيع أن ينكر إهمية الشهادة الإعدادية والتي تكون نقطة فاصلة فى العملية التعليمية للطالب، فمن خلالها يمكنه الأنتقال للصف الأول الثانوي أو التعليم الفني .

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019، وإذا كنت ترغب بمعرفتها من خلالنا يمكنك كتابة رقم الجلوس و الاسم في التعليقات وسنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها في الموقع الذي حددته مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية.

مديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية

كرمت مديرية التربية والتعليم محافظة الأسكندرية وكيل وزارة التربية والتعليم بالأسكندرية آمال عبد الظاهر لعطائها طوال فترة خدمتها الوظيفية، وذلك بحضور عدد ما قادة القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية.

وتضم مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية الإدارات التالية: