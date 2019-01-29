نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019 “رابط مباشر” الصف الثالث الاعدادي بوابة...

نقدم لكم من خلال هذا المقال خدمة معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019 برقم الجلوس والاسم، والتي يترقبها الكثير من طلبة والطالبات الصف الثالث الاعدادي في كل إدارات الإسكندرية التعليمية، لأن هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل الدراسية التي يتحدد من خلالها الانتقال إلى التعليم الثانوي أو التعليم الفني، وبالطبع يرغب الجميع في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام أملاً في الالتحاق بإحدى كليات القمة، وبالتالي ضمان مستقبل مهني مشرق، ومن خلال السطور التالية نقدم لكم رابط موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الاسكندرية نتائج الطلاب الاعدادية الفصل الدراسي الأول، حتى يطمئن الجميع، طلاب وأولياء الأمور على المجهود الكبير المبذول من جانبهم في سبيل الوصول إلى القمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الاسكندرية بالاسم فقط ورقم الجلوس من هنا.

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رابط موقع بوابة الخدمات الالكترونية بالاسكندرية.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية خلال تصريح رسمي لموقع “نجوم مصرية”، أن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية سيتم إعلانها اليوم الأربعاء، حيث يعمل فريق التطوير التكنولوجي على تجهيز سيرفرات سريعة لموقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية استعداداً لتلقى كمّ كبير من الزيارات في نفس الوقت وذلك تحسبًا لأي طارئ، مضيفًا أن المديرية على وشك إرسال درجات الثالث الإعدادي إلى سيادة المحافظ ليقوم باعتمادها عصر اليوم الأربعاء.

بوابة الخدمات الإلكترونية نتائج الاسكندرية

ومن جانبه، أضاف وكيل الوزارة، أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات والتقدير انتهى بكل دقة وشفافية ولم يظلم أي أحد، بل حصل الجميع على دؤرجاهتم كاملة، وتم إتمام أعمال التصحيح بمبدأ الحيادية التامة، ويتم خلال الوقت الفعلي تجميع الأوراق من الكنترولات على مستوى المحافظة والتي يبلغ عددها 25 كنترولاً ليتم إرسال نتائج الصف الثالث الاعدادي للمحافظ خلال الساعات القليلة المقبلة.

بدأ العد التنازلي على ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019 برقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم للنتائج وموقع بوابة الخدمات الإلكترونية بالإسكندرية، ولذلك يمكنك الاشتراك في خدمة نتائج الامتحانات والشهادات العامة من نجوم مصرية وسط متابعة على مدار الساعة من جانبنا لكل الطلاب والطالبات عن طريق كتابة رقم الجلوس في تعليق، ونتمنى لكم النجاح وخالص التفوق في نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2019 برقم الجلوس.