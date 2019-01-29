نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس محافظة جنوب سيناء عبر بوابة مديرية التربية والتعليم

اعتمد اليوم الثلاثاء 29 يناير محافظ جنوب سيناء اللواء “خالد فودة” نتيجة الشهادة الإعدادية “الصف الثالث الثانوي” الترم الأول، وبلغت نسبة نجاح طلاب الفصل الدراسي 81.7%،وهنئ الطلاب والطالبات بنجاحهم، مُعلقاً أن النسبة المئوية بالنتيجة جيدة مطالباً الطلاب ببذل الكثير من الجهد لتحقيق أحسن المراكز على مستوي جمهورية مصر العربية فى الفصل الدارسي الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة جنوب سيناء

وأضاف وكيل وزرارة التربية والتعليم “محمد عقل” أن نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية هذا الترم تعكس مستواهم الحقيقي، متمني لهم النجاح والتفوق دائماً فى مستقبلهم، حيث بلغ عدد الطلاب الذي تقدموا لأداء الامتحان 2574 طالب وطالبة على مستوي الـ8 الإدارات التعليمية، الذي تم توزيعهم على 70 لجنة، فمن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نرصد لحضراتكم الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لمحافظة جنوب سيناء للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس الترم الأول بكل سهولة، مع خطوات الاستعلام عنها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم :-

والجدير بالذكر تم اعتماد نتيجة اعتمد محافظ مرسي مطروح اللواء “مجدي الغرابلي” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 “الصف الثالث الإعدادي” وبلغت نسبة النجاح إلي 73.3%، وللاستعلام عن النتيجة اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

روابط الاستعلام عن الشهادة الإعدادية 2019 فى باقي المحافظات :-