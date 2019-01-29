نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2019 البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية اليوم السابع

قام محافظ الإسكندرية عبد الحميد قنصوة بتفقد عدد ثلاث من لجان الامتحانات في مدارس ومناطق مختلفة في المحافظة لطلبة الشهادة الإعدادية الترم الأول التي ستنتهي يوم الثالث والعشرون من الشهر الحالي للتأكد من خلو مشاكل والعمل على حل فوري من خلال غرفة عمليات المحافظة.

كما قام المحافظ أيضا بالثناء على رجال الشرطة الذين يقومون بتأمين الطلاب ولجان الامتحانات، محافظة الإسكندرية هي ثالث المحافظات بعد القاهرة والجيزة من حيث الكثافة الطلابية فعدد التلاميذ يبلغ 78 ألف طالب وطالبة يتم توزيعهم على 511 لجنة في المحافظة.

أكدت أمال عبد الظاهر وكيلة وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية على أن التشديد على اللجان هذا العام أقوى حتى لا يحدث أي حالات غش من قبل بعض الطلاب كما تم أخذ الهواتف المحمولة والكتب والملازم قبل دخولهم اللجنة الخاصة بهم.

وأقتصر الدخول على القلم وأدوات الكتابة فقط، وعن تسريب الأسئلة أكدت أمال عبد الظاهر أن هناك تعليمات واضحة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ممنوع الغش ولا تهاون في هذا الأمر .

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن تطبيق نظام الأوبن بوك الذي سيتم تطبيقه تدريجيا أوبن بوك هو الامتحان بالدراسة من خلال جهاز التابلت موصل بالإنترنت سيسهل على الوزارة الكثير كما أن حالة التسريب والغش ستختفي تماما لأن الأمر سيكون إلكتروني تماما ولن يكون في ورقة كما الحال.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الأول 2019 برقم الجلوس

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية متابعة نتائجهم من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة، أو الدخول عبر موقع المحافظة والتي ستوفر خانة مخصصة للنتائج.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول من هنا

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