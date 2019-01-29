موقع مديرية التربية والتعليم لبورسعيد_ نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد برقم الجلوس تيرم...

نترقب معكم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد، حيث بدأت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للترم الأول، حيث سيتمكن أخيراً طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من معرفة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019، كما سننشر لكم رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة بورسعيد للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بورسعيد، هذا وقد اعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد نبوي باهى أن عمليات المراجعة والرصد أوشكت على الانتهاء ومن المقرران يتم اعتماد النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل محافظ بورسعيد على أن يتم إعلانها عبر موقع مديرية التربية والتعليم فور اعتمادها من المحافظ وتشير المؤشرات ان نسبة النجاح تخطت 75% .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد

حيث تقدم للامتحانات بمحافظة بورسعيد 10 آلاف طالب وطالبه يمثلون كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 خلال ساعات أو أيام قليلة قادمة، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول، على موقع مديرية التربية والتعليم لبورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس (اضغط هنا) حيث سيتم تفعيل الرابط بعد اعتماد النتيجة مباشرة ليتمكن الجميع من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد.