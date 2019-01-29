ترحيل ميريهان حسين لسجن القناطر الخيرية لتنفيذ حكم حبسها أسبوعين

رحلت الأجهزة الأمنية الفنانة ميريهان حسين إلى سجن القناطر لقضاء فترة الحبس المقررة من جانب محكمة جنح مستأنف الهرم بأسبوعين، بسبب اتهامها بقضية “كمين الهرم”.

وصرح الأستاذ “عاصم قنديل” المحامي ودفاع الفنانة ميريهان حسين في القضية، أنه سيتقدم بطلب للجهات المختصة لخصم الأيام التي قضتها موكلته في فترة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة.

وتابع عاصم أن موكلته توجهات صباح اليوم الثلاثاء إلى مديرية أمن الجيزة، لبدء تنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس أسبوعين في القضية، بصحبته هو والفنان أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية.

وأضاف “قنديل”، أنه تابع والدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية إجراءات تنفيذ الحكم امتثالاً لأحكام القانون والتزامً منهم بالحكم الصادر ضدها واحتراماً للقضاء حتى وأن كان الحكم مطعوناً عليه.

ويذكر أن محكمة جنح مستأنف الهرم قبلت استئناف الفنانة ميريهان حسين على حكم حبسها سنتين ونصف والصادر من محكمة جنح الهرم، وحكمت بتخفيفه لأسبوعين، وأيضاً قبلت استئناف ضابطي الواقعة على حكم حبسهما 3 أشهر وحكمت بحبسهما أسبوعين.