‘‘رابط‘‘بوابة المنوفية الإلكترونية monofeya.gov.eg.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنوفية برقم...

نقدم للطلبة والطالبات بمحافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنوفية، ونوفر للطلبة كل ما يخص النتائج أولا بأول من خلال المواقع الرسمية والتي سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول، الترم الأول، من خلالها.

وكانت قد انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019م بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، ومنذ الانتهاء من اختبارات الترم الأول والطلبة والطالبات في انتظار الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول، كذلك أولياء الأمور يبحثون بقلق بالغ للاطمئنان على نتائج أبناءهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنوفية

وتجري الآن عمليات تصحيح أوراق الطلبة والطالبات بجميع المواد الدراسية وسيتم المراجعة ورصد الدرجات، وفق أعمال الكنترولات بجميع المدريات التعليمية التابعة لمحافظة المنوفية، ثم يتم اعتماد المحافظ للنتائج وإعلانها بالمواقع الإلكترونية مثل بوابة المنوفية الإلكترونية.

بوابة المنوفية الإلكترونية

نوفر للطلبة رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية الخاصة بوزارة التربية والتعليم لإعلان النتائج، وسنوفر للطلبة جميع الروابط التي سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول بمحافظة المنوفية من خلالها.

ومن المتوقع أن يكون إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنوفية قريبا خلال منتصف الأسبوع المقبل، بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات بالشهادة الإعدادية.