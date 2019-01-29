نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط2019 برقم الجلوس مع رابط معرفة النتيجة

نترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط قريبا، فقد صرحت مصادر مسئولة بأن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019، ستظهر نهاية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تكون المديريات التعليمية بالمحافظات انتهت من عمليات التصحيح والمراجعات وتجميع الإجابات، وبحد أقصى ستظهر منتصف الأسبوع القادم، بالطبع تسيطر حالة من القلق على جميع الطلاب، حيث أنها تعتبر مرحلة فاصلة في مستقبلهم فمن خلالها يمكنهم الانتقال لمرحلة التعليم الثانوي أو التوجه لدراسة التعليم الفني.نتيجة الشهادة الإعدادية

تضم محافظة دمياط على الإدارات التعليمية التالية :

إدارة الزرقا.

إدارة السرو.

إدارة دمياط.

إدارة دمياط الجديدة.

إدارة عزبة البرج.

إدارة فارسكور.

إدارة كفر البطيخ.

إدارة كفر سعد.

إدارة أبو غالب.

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط 2019:

من خلال فتح موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت، ثم قم بالضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية، ستظهر لك نافذة تطلب منك إدخال رقم الجلوس والاسم، بعدها ستظهر نتيجتك بسهولة، وأيضا يمكنك معرفتها من خلال موقع دمياط الخاص بمديرية التربية والتعليم في دمياط من هنا.

موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الدراسي في دمياط :

وفقا لتأكيدات وزارة التربية والتعليم بأن ظهور النتيجة مرتبط بانتهاء المديريات التعليمية من عمليات التصحيح والمراجعة، واعتمادها من الجهات المختصة بالمحافظة، لذلك نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط ستظهر فور الانتهاء من التصحيح وتجميع النتائج بالكنترول، وفور اعتمادها من محافظ دمياط، ونتمنى النجاح والتفوق لجميع الطلاب وتحقيق النتائج الجيدة.

ملحوظة خاصة بتحديثات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول بمحافظة دمياط:

متوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط خلال الساعات القليلة الآتية، خاصة بعد ظهور نتيجة الشهادة في الإسكندرية اليوم فور اعتمادها من محافظ الإسكندرية، وسنتابع معكم كل التحديثات الخاصة بظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط.