نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزه gizaedu.gov.eg

قام نحو 141 ألف من طلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة الجيزة تم توزيعهم على 582 لجنة، مع متابعة دورية من قبل وكيلة مديرية التعليم بالمحافظة إلهام إبراهيم، هذا بجانب متابعة المحافظ أحمد رشدي من سير الامتحانات وتأمينها بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة شاكر الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة ومديرية الأمن التي تقوم بحماية كافة لجان امتحانات المحافظة.

الجيزة ستنافس العاصمة في نسبة النجاح هذا العام

في نفس السياق قال المحافظ إنه يتوقع نسبة نجاح أعلى من العام الماضي والتي كانت تقدر بنسبة 81% ويتوقع أن الجيزة ستتفوق على القاهرة هذا العام الدراسي وستصل نسبة النجاح إلى 93% نظرا لسلاسة الأسئلة هذا العام، وكذلك السيطرة على عملية التسريبات، مؤكدا على نشر صور وأسماء الأوائل فور ظهور نتيجة إعدادية الجيزة على موقع المحافظة مع تكريم من قبله لهن.

وزير التربية والتعليم يؤكد لا غش ولا تسريب هذا العام

قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن هذا العام لا نسمح بحدوث حالة تسريب لسؤال واحد، والغش ممنوع وأمرت بعدم السماح بدخول الطالب اللجنة وهو يحمل هاتف محمول أو أي جهاز متصل بالإنترنت حتى لا يتم التسريب أثناء الامتحانات، مؤكدا على التعاون مع وزارة الداخلية في هذا الأمر وشاكرا إياها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول مديرية التربية والتعليم بالجيزة

سيتم إطلاق نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة عبر بوابة المحافظة برعاية المحافظ اللواء أحمد رشدي ومديرة تعليم الجيزة إلهام إبراهيم في بداية فبراير بعد التأكد من التصحيح والمراجعة بشكل دقيق.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة: http://gizaedu.gov.eg

ونحن سنوافيكم بالتفاصيل أول بأول مع نشر رابط مديرية تعليم الجيزة للإطلاع على النتائج، كما يمكنكم ترك رقم الجلوس في تعليق وسنرد عليكم على الفور بالنتيجة كاملة.