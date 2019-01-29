نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 نتائج امتحانات محافظة القاهرة الجيزة الإسكندرية فيتو

قال وكيل أول وزارة التربية والتعليم محمد عطية أن امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي الأول قد تمت بسلام وهدوء دون حدوث أي مشاكل أو حالات تسريب لأسئلة الامتحانات.

بل وتمت تشديد المراقبة على لجان الامتحانات ومنع دخول أي هواتف محمولة إلى اللجنة والسماح بدخول الأساسيات التي تحتاجها المادة فقط لا غير.

في نفس السياق كان يتم عقد اجتماعات يومية بعد الانتهاء من أداء الامتحانات والمراقبة على اللجان للتصحيح وحل أي مشكلة على الفور وكذلك المناقشة في طريقة حديثة لضبط النفس والهدوء.

والوقوف أمام الغش خاصة وأن هناك بعض الصفحات الإلكترونية التي كانت تنقل إجابات خاطئة وأسئلة كانت تدعي أنها هي الأسئلة التي ستأتي في ورقة الامتحانات.

وبالطبع هذا لم يحدث لأن وزارة التربية والتعليم برئاسة الوزير طارق شوقي أكد أن هذا العام هو عام الحزم ومن المستحيل أن يتم تسريب الامتحانات عبر الإنترنت كما حدث في السابق، لذا هي مجرد محاولة فاشلة من صفحات تريد تدمير التطور التعليمي الذي يحدث ونحن نقف بالمرصاد لهم.

وزارة التربية والتعليم لا شكاوى بشأن الأسئلة

قالت وزارة التربية والتعليم أنها لم تتلقى شكاوى بشأن أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2019 لأنها كانت في مستوى الطالب المتوسط، فيما سهلة الوزارة على التلاميذ امتحان نصف العام بأن جعلت كل مادة في يوم منفرد حتى لا يحدث تشتيت أو توتر، حيث تم توزيع المواد كالآتي

اليوم الأول لغة عربية وتربية دينية

اليوم الثاني علوم

اليوم الثالث دراسات اجتماعية

اليوم الرابع لغة انجليزية

اليوم الخامس رياضيات

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 اليوم السابع 2019

حتى الآن لم تظهر النتيجة في أي من محافظات الجمهورية وفي انتظار اعتمادها وعلى الفور سيتم توفير الرابط المخصص للإطلاع على النتائج متمنيين لجميع طلاب مصر والمرحلة الإعدادية النجاح الدائم