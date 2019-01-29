نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسى مطروح 2019: نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 من موقع مديرية مطروح...

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسى مطروح 2019، يبحث الالاف من الطلاب الآن عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسى مطروح الترم الأول، وذلك بعد أن تم اعتمادها خلال الساعات الماضية من قبل السيد محافظ مطروح، ولذا سنقدم لكم من خلال هذا المقال رابط مديرية مطروح التعليمية للاستعلام عن نتيجة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسى مطروح 2019

حيث اعتمد اللواء مجدي الغربلي، محافظ مطروح، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسى مطروح 2019 الترم الأول بنسبة نجاح 73.3% للشهادة الإعدادية، وبذلك قد تم اعتماد نتيجة اعدادية مطروح الفصل الدراسي الأول بعد أقل من أسبوع على نهاية امتحانات الصف الثالث الإعدادي، والآن يمكنك الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

هذا وقد أشار سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة مرسى مطروح، أن عدد المتقدمين لامتحان الإعدادية قد بلغ 6996 طالب وطالبة، وكان عدد الحاضرين منهم 6859 طالب وطالبة، مضيفا أنه تم عمل أربع كنترولات داخل المحافظة من أجل متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية مرسى مطروح 2019.نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسى مطروح 2019

بوابة مطروح التعليمية

والآن يمكنك الاستعلام عن نتيجة إعدادي مطروح من خلال الضغط هنا بوابة مطروح التعليمية، وادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح ثم اضغط على كلمة “ابحث”، وستظهر لك على الفور درجاتك في جميع المواد بشكل تفصيلي، كما تقدم محافظ مطروح لخالص التهاني لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم المزيد من النجاح.