اعرف الآن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول بالروابط الرسمية

ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول وجاءت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية بنحو 89.19% وبلغ عدد الطلاب الناجحون نحو 131963 وتفوقت فيها البنات على البنين وبلغت نسبتهم نحو 93.06 % أي حوالي 63701 طالبة، أما البنين فقد بلغت نسبتهم 85.87 % وبلغ عددهم 68262 طالب، أما نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، فقد بلغت نسبتها حوالي 71.56 % ونجح فيها نحو 86174 طالب وطالبة، وتفوقت أيضاً البنات على البنين في نسبة النجاح وسجلت نسبة 81.84% وبلغ عددهن نحو 42574 طالبة بينما بلغت نسبة نجاح البنين نحو 63% وعددهم حوالي 43600 طالب.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول

ينتظر الطلبة والطالبات بشغف لحظة الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 ليطمئن كلاً منهم على درجاتهم، حيث اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر النتيجة وتم رفعها على الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر الشريف التعليمية ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى الموقع وتسجيل رقم الجلوس والحصول على النتيجة من خلال الضغط هنا، كما قام الأزهر بتخصيص خط ساخن من أجل الاستعلام عن النتيجة وهو رقم 19493 .

نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

ظهرت نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 على الموقع الإلكتروني التابع للأزهر الشريف ويمكن للطلاب الدخول وتسجيل رقم الجلوس للحصول عليها.