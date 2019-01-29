تراند اليوم : (( www edunet tn concours sur dossiers)) نتائج الترقيات الإستثنائية لمدرسي المدارس الإعدادية...

يشهد موقع وزارة التعليم التوسية ضغط كبير من قبل آلاف الباحثين عن نتائج الترقيات الإستثنائية لمدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد ، والتي يقوم موقع وزارة التربية التونسية ، بنشر نتائج الترقيات الإستثنائية لمدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد كافة رسميا في جميع الولايات التونسية.

رابط مباشر لاستخراج نتائج الترقيات الإستثنائية لمدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد 29-1-2019 (www.edunet.tn concours 2019) لجميع الباحثين عن نتائج الترقيات الإستثنائية لمدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد دورة جانفي 2019 بالاسماء كاملة جميع الولايات.

من المقرر أن يتم الاعلان خلال ساعات قادمة نتائج الترقيات الاستثنائية لمدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد ومدرسي السلك المشترك للغة الأنقليزية والإعلامية الدفـــعـــة الأولــــى جــانـــفـــي 2019 محيّنة عبر موقع الرسمي لوزارة التربية التونسية من خلال الرابط التالي .

موقعنا الاخباري "الخليج 365" يتابع معكم قرائنا الكرام في تونس كافة أخبار نتائج الترقيات الإستثنائية لمدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد التونسية ، حيث سيقوم بنشر نتائج الترقيات الإستثنائية لمدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد فور توفرها فكونوا بالقرب دوما.