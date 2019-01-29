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تراند اليوم : وفاة والد رهف القنون "محمد مطلق القنون" الحقيقة الكاملة

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شكلت تغريدة عبر تويتر من احدى الشخصيات الهامة في الكويت موجة جدل واسعة في خاصة ، تتناول فيها خبر وفاة والد رهف القنون بشكل مفاجئ، في احدى مستشفيات الرياض.

حيث تسائل الكثيرين عن حقيقة وفاة محمد مطلق القنون ، وهو والد الهاربة من المملكة السعودية رهف القانون، والحالة الصحية لوالد رهف القنون ، خصوصا بعد انتشار خبر وفاة والد رهف القنون في احدى مستشفيات الرياض.

حيث تم تداول الخبر بسرعة كبيرة عبر تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي ، من قبل نشطاء الذين تفاعلوا مع خبر  وفاة والد رهف القنون "محمد القنون الشمري" إثر أزمة قلبية .

وحتى اللحظة لم يصدر خبر من مصادر موثوقة عن وفاة محمد.

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