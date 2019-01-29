كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صبا مبارك تنتج مسلسل بعنوان "عبور" لدعم اللاجئين وحل قضاياهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت النجمة صبا مبارك، عن قيامها بإنتاج مسلسل "عبور" من خلال شركتها Pan East Media، ومن المقرر أن تقوم صبا ببطولته بمشاركة عدد من الفنانين السوريين والأردنيين، بالإضافة إلى فريق تمثيل من اللاجئين، استكمالاً لجهودها في تسليط الضوء على معاناة اللاجئين ومحاولة حلها.

"عبور" من تأليف ثُريا حمدة وإخراج محمد الحكشي وتدور أحداثه عام 2015 في إطار درامي اجتماعي، وتبدأ بلحظة وصول الطفل ليث (12 سنة) إلى المخيم وحيدًا، فيصبح الرابط بين جميع الشخصيات والقصص التي يستعرضها المسلسل.

يُسلط "عبور" الضوء على معاناة ومأساة اللجوء بشكل عام، ويستعرض قصص بعض اللاجئين الذين لجأوا إلى مُخيم الوصل بحثًا عن فرصة جديدة للحياة، وكيف يتفاعلون مع مجموعة من العاملين والمتطوعين من خلفيات وجنسيات مختلفة، وفي الوقت نفسه يُلاحق المسلسل قصص العاملين في المخيم من الإدارة الإماراتية إلى العاملين الأردنيين والمتطوعين من جميع الجنسيات.

ولا يعد هذا المسلسل أول أعمال صبا التي تُسلط الضوء على قضايا اللجوء، فقد قامت النجمة الأردنية ببطولة فيلم مسافر حلب- اسطنبول للمخرجة التركية أنداش هازيندار أوغلو، ولعبت فيه شخصية لاجئة سورية تقوم برحلة من تركيا إلى ألمانيا، كما شاركت في إنتاجه من خلال Pan East Media.

فاز فيلم مسافر "حلب- إسطنبول" بخمسة جوائز خلال مشاركته في 7 مهرجانات دولية منها مهرجان أنطاليا السينمائي بتركيا ومهرجان الفيلم العربي في كوريا وسوق الفيلم الأوروبي بـمهرجان برلين السينمائي، كذلك حصلت صبا على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان طريق الحرير السينمائي بأيرلندا عن دورها في الفيلم.