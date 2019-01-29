كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريم البارودي تتسبب في تصدر راغدة شلهوب الأعلى مشاهدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتل برنامج قطعوا الرجالة للإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب ، قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"؛ بعد طرح الحلقة التي استضافت فيها الفنانة ريم البارودى .

وحققت الحلقة ما يقرب 300 ألف مشاهدة ، في أقل من 24 ساعة فقط ؛ وهو ما أهلها لاحتلال المركز 20 ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب مصر، والتى تضم 50 فيديو.

تحدثت "البارودي" خلال الحلقة عن علاقتها بالفنان أحمد سعد ، والعديد من النقاط حول حياتها الشخصية وعلاقتها بالرجل .