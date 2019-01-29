تابع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2019 “الترم الأول” رابط النتائج الرسمي...

استعدت كافة أجهزة بمحافظة الفيوم لخوض أبناؤها طلبة طالبات الشهادة الإعدادية امتحانات نصف العام الدراسي الأول لعام 2019 ، وفق نظم ولوائح قام محافظ الفيوم بوضعها لتنظيم سير العملية الامتحانية، حيث أعطى أوامره لوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم الأستاذ محمد عبد الله، على متابعة كافة أعمال الصيانة بالمدارس المعقد بها لجان إعدادية، لهذا العام والتأكد من تأمينها بشكل كافي وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

تمثل امتحان الشهادة الإعدادية هو نهاية مرحلة إتمام التعليم الأساسي، وهي أول شهادة رسمية من الدولة بعد أن أصبحت سنة الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية، وليست شهادة فالإعدادية من أهم الشهادات في مرحلة الطالب التعليمية، حيث يحدد الطالب بعدها حياته العملية، فأما أن يدخل الثانوية العامة ومن بعدها يلتحق بإحدى الجامعات المصرية، أو أن يدخل المجال الثانوي الفني بمجالاته المختلفة من أجل الحصول على دبلوم ثانوي صناعي أو ثانوي تجاري أو ثانوي زراعي أو ثانوي فندقي أو ثانوي تمريض، حيث يمكن للطالب أو الطالبة الاكتفاء بالدبلوم وابتداء حياته العملية بالعمل بناء المستقبل لغد أفضل. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

خاض طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم امتحاناتهم النهائية في كل مكان بالمحافظة، وسط استعدادات كاملة من قبل المحافظة، لاستقبال الطلاب توفير كافة سبل الراحة والأمان لهم، لكي تسير العملية الامتحانية علي أكمل وجه بما يضمن سلامة لجميع الطلاب.

بدأت الامتحانات بمحافظة الفيوم يوم الأحد 20 يناير 2019 ، وانتهت يوم الخميس 24 يناير، لتبدأ بعدها إجازة نصف العام الدراسي لعام 2019