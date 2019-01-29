معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة 2019 برقم الجلوس مع رابط النتيجة

ينتظر الطلاب في محافظة القاهرة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019، والمتوقع ظهورها خلال هذا الأسبوع أو بحد أقصى نصف الأسبوع القادم، حيث من المقرر ظهورها بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات، واعتمادها من محافظ القاهرة، وتسود حالة من القلق والتوتر على الطلاب وأولياء أمورهم أيضا، حيث أنها تعتبر مرحلة مصيرية في حياة كل طالب يدرس بالشهادة الإعدادية فهي التي تحدد شكله مستقبله في نهاية العام الدراسي، وتمكنه من الدخول لمرحلة التعليم الثانوي أو مرحلة التعليم الفني .موقع معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة للفصل الدراسي الأول 2019 :

حسب تصريحات مصادر مسئوله، فإن نتيجة الشهادة الإعدادية قد تظهر نهاية هذا الأسبوع، وبحد أقصى منتصف الأسبوع القادم، وستكون جميع المديريات بكل المحافظات انتهت من تجميع النتائج، وأكدت وزارة التربية والتعليم بأن النتيجة ستظهر عقب الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الإجابات، وبأن هذا من اختصاص كل مديرية في كل محافظة، وأن ظهور النتيجة يكون بعد اعتمادها من المحافظة التابع لها كل طالب، وليس من عمل وزارة التربية والتعليم.

وتضم محافظة القاهرة الإدارات التعليمية التالية:

إدارة البساتين ودار السلام.

إدارة الخليفة .

إدارة الزاوية.

إدارة الزيتون.

إدارة الساحل.

إدارة السيدة زينب.

إدارة الشرابية.

إدارة المرج.

إدارة المطرية.

إدارة النزهة.

إدارة باب الشعرية.

إدارة حدائق القبة.

إدارة روض الفرج.

إدارة شبرا.

إدارة شرق مدينة نصر.

إدارة عابدين.

إدارة عين شمس .

إدارة غرب القاهرة.

إدارة غرب مدينة نصر.

إدارة مدينة السلام.

إدارة مصر القديمة.

إدارة مصر الجديدة.

رابط نتيجة معرفة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019:

يمكن معرفتها من خلال موقع بوابة القاهرة التعليمية على الأنترنت، فقط تدخل رقم الجلوس والاسم في الخانات المخصصة لذلك من هنا.

ملحوظة:

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية منذ قليل، ومن المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، وسنتابع معكم تحديثات ظهورها.