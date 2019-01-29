سعر الذهب اليوم الثلاثاء | 29 يناير 2019.. متوسطات أسعار المعدن النفيس بالسوق المصري والسوق العالمي...

متابعة يومية وتحديث لحظي لسعر الذهب اليوم الثلاثاء بالسوق المصري والسوق العالمي للمعادن، نعرض عليكم متوسطات سعر المعدن النفيس والعوامل المؤثرة على سعره عالميا ومحليا، محدثا بشكل يومي، مع جدول لمتوسطات سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية، بدون أن يتم إضافة سعر المصنعية وضرائب الدمغة.

يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا، نعرضها عليكم في هذا المقال.

سعر الذهب اليوم

افتتحت بورصات المعادن العالمية اليوم الاثنين على لتسجل 1302$ للأوقية.

سجلا الأوقية في بداية فترة الظهيرة 1207$.

في فترة المساء سجلت الأوقية 1308$.

نعرض عليكم متوسطات سعر الذهب في السوق المصري، بدون احتساب الضرائب، ضريبة الدمغة، ومصنعيات محلات الصاغة:

سعر الذهب متوسط سعر البيع عيار 24 741.46 جنيه عيار 21 638.5 جنيه عيار 18 542.5 جنيه سعر الأوقية 1308$

سعر الذهب بسوق الصاغة

سجل الذهب بالسوق المصري تراجعا طفيفا عن متوسطاته الصباحية في بورصات المعادن العالمية وفي السوق المصري، وسجل عيار 21 حوالي 645 جنيه، بمحلات الصاغة المصرية بدون احتساب المصنعية، بينما سجلت الأوقية ببورصات المعادن 1302$.

استقر سعر الذهب بالسوق المصري على متوسطاته السعرية التي كان عليها بالأمس، وهي مستوياته الأعلى هذا الأسبوع مقارنة بمتوسطات أسعاره بالأسبوع الماضي، متأثرا بارتفاع كبير في سعر الأوقية ببورصات المعادن العالمية قبل الإغلاق الأسبوعي لها.

افتتح الذهب بالسوق العالمي للمعادن على ارتفاع في فترة الصباح، وزيادة في الارتفاع أيضا في فترة الظهيرة مسجلا 1307$ للأوقية، بينما تضرر سعر الذهب بالسوق المصري بشكل كبير بسبب تراجع الدولار باليومين الماضيين.