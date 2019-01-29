نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019: رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة للاستعلام عن...

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة،هناك الالاف من الطلبة والطالبات يبحثون عن نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الأول 2019، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالجيزة بعد أيام قليلة من الآن حتى يتمكن جميع الطلبة والطالبات من الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط من خلال الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019

وحسب تصريحات رسمية فأنه من المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 خلال أيام، حيث أكد خالد حجازي مدير مديرية التربية بالجيزة، أنه حتى الآن يجرى تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الاعدادية 2019، ولكن سيادته قد وجه بسرعة انتهاء التصحيح ورصد الدرجات من أجل إعلان نتيجة إعدادية الجيزة الترم الأول بنهاية الأسبوع الجاري.

موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 الترم الأول فور اعتمادها رسميا من خلال الضغط هنا موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومن ثم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب من اليسار إلى اليمن بشكل كامل وصحيح، ومن ثم الضغط على كلمة “بحث” أو على زر “انتر” الموجودة بلوحة مفاتيح جهازك، ليزهر لك على الفور بيان باسمك واسم مدرستك وكذلك درجات المواد التي أديت امتحانها بشكل تفصيلي في كل مادة على حدة.نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019

أقرأ أيضا:

نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الجيزة 2019

وينتظر طلاب الإعدادية ظهور النتيجة على أحر من الجمر من أجل الاطمئنان على نتيجة مجهودهم خلال الفصل الدراسي الأول، وحاليا فأن أعمال التصحيح في جميع كنترولات محافظة الجيزة تقوم على قدما وساق من أجل إعلان نتيجة الثالث الإعدادي بالجيزة نهاية هذا الأسبوع وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي لإعلان نسب النجاح.

تحديث: من المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة نهاية الأسبوع.

كما يمكنكم ترك اسمك ورقم جلوسك في التعليقات الموجودة أسفل المقال لتقوم أسرة “عرب فور نيوز” بجلب لكم نتيجة الإعدادية بالجيزة الترم الأول 2019 فور ظهورها.