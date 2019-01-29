تردد قناة دال السعودية على نايل سات وعرب سات 2019- قناة DalOnAir الناقلة لبرنامج همثون

تردد قناة دال السعودية، هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن تردد قناة دال من أجل مشاهدة حلقات برنامج همثون الذي تم اطلاق أولى حلقاته خلال الساعات الماضية والذي يأتي تحت شعار “كل ثانية بتفرق”، ومن خلال السطور القادمة سنقدم لكم تردد قناة دال DalOnAir على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة دال السعودية

ويعتمد برنامج همثون الذي يبث عبر تردد قناة دال السعودية على الذكاء والتركيز وسرعة البديهة، كما أنه برنامج شبابي واقعي حيث تشهد حلقات البرنامج منافسة شرسة بين الشباب المشاركين به، حيث تبدأ أول 10 حلقات من البرنامج بمشاركة 28 متسابق في عدد من المنافسات القوية التابعة لبرنامج همثون والتي تكون تحت شعار “رصيف الانتظار” ومن المقرر أن يخرج من 4 متسابقين، ليخوض 24 متسابق التحدي على مدار 3 أشهر.

تردد قناة دال على نايل سات

والآن مع تردد قناة دال على نايل سات 2019:

اسم القناة القمر التردد القطبية معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ قناة دال نايل سات 11137 أفقي 27500 7/8

تردد قناة دال على عرب سات

اسم القناة القمر التردد القطبية معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ قناة دال عرب سات بدر 4 12476 عمودي 27500 3/4

تردد قناة دال السعودية

تحديث: يمكنك الآن ضبط تردد قناة دال السعودية ومشاهدة حلقات برنامج همثون في مواعيده المقرر.