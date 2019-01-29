ترقب نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط 2019 (الترم الأول) رصد الرابط الرسمي للإعلان عن النتائج

بدأت امتحانات على مستوى كافة المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى محافظة أسيوط، حيث استعدت المحافظة على مستوى كافة إداراتها التعليمية المنتشرة بها، حيث استعدت محافظة أسيوط لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية الترم الأول لعام 2019، من خلال توفير الجو المناسب وبما يضمن أداء الامتحانات بشكل سليم، ونتابع خلال التقرير التالي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 الترم الأول.

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حيث قام صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتأكد من كافة استعدادات التي أعدتها المحافظة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية، على مستوى القرية والنجوع المتطرفة بالمحافظة، لتكون تحت السيطرة من قبل الوزارة مع التأكد من سلامة كافة المرافق العامة بالمدارس مع مراعاة توفير وحدة إسعافات في كل مدرسة جاهزة لتلقي العلاج في حالة الطوارئ أثناء سير العملية الامتحانية، بما يضمن حسن سير العلمية الامتحانية وفي جو ملائم وهادئ لجميع الطلاب وأولياء الأمور علي مستوى المحافظة.

ترقب نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط

يترقب وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية موعد نتيجة مرحلة إتمام الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة أسيوط، وسط خوف من صعوبة الورقة الامتحانية وخاصة في مادة الأجنبية والرياضيات، وخاصة في فرع الهندسة حيث يتطلع الطلاب لحصد الدرجات من أجل الالتحاق بإحدى المدرس الثانوية العامة لبناء مستقبل جديد.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط

بدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط امتحاناتهم بمادة اللغة العربية والخط والإملاء في الفترة الأولي ثم التربية الدينية فترة ثانية وذلك يوم الخميس 17 يناير واستمرت الامتحانات على مدار 6 أيام متتالية ماعدا الأجازات الرسمية والأعياد الدينية، ويومي الجمعة والسبت ثم استأنفت الامتحانات يوم الأحد بمادة اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وانتهت الامتحانات يوم الخميس 24 يناير 2019 بمادة العلوم.