“سجل واعرف نتيجتك” نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسكندرية 2019 “تالته اعدادي”...

نواصل مع جميع الطلبة والطالبات بمحافظة الإسكندرية إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث نقدم لكم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بمحافظة الإسكندرية وطرق الإستعلام عنها من خلال الروابط الرسمية التابعة لمديرية التربية والتعليم، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميا من السيد محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان حتى يتثنى للعاملين بمديرية التربية والتعليم عرض النتيجة وتوزيعها على كافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.

نتيجة الاعدادية بالاسكندرية 2019

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية يوم الخميس الماضي الموافق 17 يناير وسوف تنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير، وعقب الإنتهاء من أداء الإمتحانات سوف تبدأ غرف التصحيح المركزية التابعة للمحافظة بالبدء في أعمالها الموكلة إليها من تصحيح ومراجعة ورصد لجميع المواد الإمتحانية التى تقدم لها طلاب الشهادة الإعدادية في امتحانات نصف العام وهى كالتالي (مادة اللغة العربية واللغة واللغة الإنجليزية والرياضيات متمثلة في الجبر والهندسة والعلوم والدراسات الإجتماعية والتربية الفنية والتربية الدينية والحاسب الآلى).

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالإسكندرية

من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الاسكندرية 2019 الفصل الدراسي الأول من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية صفحة نتائج امتحانات الشهادات، حيث يتمكن جميع الطلاب والطالبات من متابعة الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول برقم الجلوس فقط، النتيجة لم تظهر بعد وسوف نقوم بتوفير رابط لمعرفة النتيجة فور إتاحته.نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2019 الترم الاول