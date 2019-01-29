استبيان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 تيرم أول “3 إعدادي” نتائج الثالث الإعدادي الآن في محافظة...

استبيان نتيجة الشهادة الاعدادية بمصر 2019 تيرم أول والتي أوشكت نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات مصر على الظهورـ ويترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي ظهورها بترقب وقلق بالغ، وبالفعل انتقل القلق لأولياء الأمور أيضا، خاصة بعدما أصبحت الشهادة الإعدادية هي أول شهادة تعليمية يحصل عليها أبنائنا الطلاب، وذلك بسبب إلغاء الشهادة الابتدائية هذا العام، فقد أصبح الصف السادس الابتدائي مجرد سنة نقل عادية، لذلك زادت أهمية الشهادة الإعدادية، وسنتابع معكم لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة موعد إعلان وظهور نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول بجميع محافظات الجمهورية.

وسيتم التعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، وذلك من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية، ومن الجدير بالذكر أنه قد انتهت جميع عمليات تصحيح أوارق الإجابة، وبدأت عمليات رصد الدرجات تمهيداً لاعتماد النتائج وتحميلها على مواقع النتائج تباعاً بجميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الاعدادية بمصر 2019 تيرم أول

وسنقوم بإرفاق روابط نتائج جميع المحافظات بذيل هذا المقال حتي يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاستعلام ومعرفة نتائجهم بسهولة وبسر، كما سنتابع معكم أيضا من خلال تعليقاتكم على هذا المقال في المساعدة في حصولكم على نتيجتكم، فقط اترك رقم الجلوس واسم محافظتك وسنجلب لكم النتيجة فور إعلانها، وستكون الأولوية للتعليقات الأولى.

نتيجة الشهادة الاعدادية بمصر 2019 وجدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة نتيجة الشهادة الاعدادية بمصر 2019 تيرم أول الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات من خلال الروابط السابق يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها، وسيتم تحميل الرابط الصحيح على كل محافظة بمجرد إعلان من مدرية التربية والتعليم للمحافظات تباعا.

نتيجة الشهادة الاعدادية بمصر 2019 تيرم أول