مديرية التربية والتعليم بالقاهرة …برقم الجلوس أحصل على نتيجة إمتحانات نصف العام لصفوف النقل...

ابناؤنا طلبة وطالبات صفوف النقل والشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة، يسر موقع نجوم مصرية أن يقدم لكم نتيجة نصف العام الدراسي لعام 2018/2019، في صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية (الصف الثاني الابتدائي، الصف الثالث الابتدائي، الصف الرابع الابتدائي، الصف الخامس الابتدائي ، الصف السادس الابتدائي)، وكذلك المرحلة الاعدادية بالنسبة لصفوف النقل الصف الأول والثاني الاعدادي وأخيراً في الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة والتي يتوقع أن تظهر قريباً.

كيفية الحصول على نتائج امتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية 2019:

يمكن للطلبة والطالبات في صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية وكذلك الشهادة الاعدادية الحصول على النتيجة من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي وهى البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والتي تقوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برفع نتائج جميع الصفوف عليها.

ويمكن الدخول على موقع البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالضغط هنا

كما أننا في موقع نجوم مصرية على استعداد تام لاستقبال رسائلكم التي تتضمن الاسم ورقم الجلوس والصف الدراسي فى تعليقات الموقع، حيث سنقوم وفور معرفتنا بالنتيجة بعرضها عليكم في التعليقات لتكون أول من يعرف نتيجته.

من جهته قال الاستاذ محمد عطيه وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بان نتيجة الصف السادس الابتدائي وأولي إعدادي وثانية إعدادي وباقي صفوف النقل قد تم إعلانها بالمدارس على مستوى محافظة القاهرة وعلى الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأشار الاستاذ محمد عطيه بأن الشهادة الاعدادية سوف يتم الانتهاء من تجميعها أواخر الاسبوع الجاري تمهيداً للأعتماد من قبل السيد محافظ القاهرة ومن ثم إعلانها لأبناؤنا الطلاب.

وتمنى الاستاذ محمد عطيه لجميع الطلبة والطالبات بمحافظة القاهرة التوفيق والنجاح والحصول على الدرجات النهائية.