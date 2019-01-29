برقم الجلوس والاسم للشهادة الأعدادية | نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019 : نتيجة الشهادة...

نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019 باسمك ورقم الجلوس تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة ومحافظة الجيزة .. الغربية وكذلك محافظة الشرقية والبحيرة وجميع محافظات الجمهورية، الآن يترقب جميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الأول للعام الدراسي 1018 ـ 2019، فقد تم إلغاء الشهادة الابتدائية وأصبحت الشهادة الإعدادية هي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والتي يتحدد من خلالها مستقبل الكثير من الطلاب، وذلك لأنه إما أن يلتحق الطالب بالثانوية العامة وإما بالمدارس الفنية.

الآن باسمك ورقم الجلوس يمكنك عزيزي طالب الشهادة الإعدادية التعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2018-2019، والتي ستظهر تباعا بعد أن يتم انتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات بمعظم المحافظات، ويتم إعلان أخبار النتائج على المواقع الرسمية لمحافظات الجمهورية، أو يتم نشرها بشكل مباشر في مدارس المحافظات.

نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019

نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019

فقد انتهت أعمال الامتحانات في جو من الهدوء والسلاسة، ولم ترد أية شكاوى ذات أهمية أو خطورة على سير الامتحانات حول عمليات غش أو تسريبات للامتحانات، وفور انتهاء الطلاب من أداء المواد الدراسية بدأت أعمال التصحيح لكل مادة، ولذلك يتوقع ظهور النتائج فور اعتمادها من قبل السادة المحافظين كلاً بمحافظته

نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019 وطريقة التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية

قم بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظتك

عندما تظهر النتائج يتم تفعيل موقع ظهور النتائج ويقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به.

اختار المرحلة الدراسية المراد البحث عنها.

اختار الفصل الدراسي

قم بإدخال رقم الجلوس

اضغط كلمة بحث عن النتائج.

نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019 استعلم عن نتيجة الإعدادية بمحافظة القاهرة والجيزة وجميع محافظات مصر

ويتوقع ظهور النتائج خلال ساعات قليلة بالعديد من المحافظات، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

روابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

أقرأ أيضا وتعرف على:

استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 جميع المحافظات من خلال بوابة التعليم الأساسي ومواقع نتائج مديريات التعليم بالمحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية .. الدقهلية .. الشرقية .. الغربية .. نتائج الصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات

نتيجة التيرم الأول الثالث الإعدادي 2019 : أسهل طرق الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للنتائج

تابعونا أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية في متابعة يومية لنتائج المحافظات التي ستعلن بها نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال ما يستجد من أخبار على المواقع الإلكترونية الرسمية للمحافظات أو ظهورها في المدارس بشكل مباشر، تعرف عليها من خلال الاتصال على الرقم الأرضي، فقط لطلاب محافظة القاهرة، 09000100.

قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”