نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول “2019” بالأسم ورقم الجلوس لمحافظات “القاهرة...

يترقب الكثير من أبنائنا الطلبة نتيجة الترم الأول من الشهادة الإعدادية، وقد أكدت مصادر عدة ان نتيجة الآن فى الكونترولات المختلفة، يتم إحصائها وتسجيلها، وسوف تكون متاحة على آخر هذا الأسبوع إن شاء الله،وسوف نتابع معكم ظهور كل النتائج لحظه بلحظه، لعلمنا مدي حرصكم على معرفتها والإطمئنان على المجهود المبذول من قبل الطلبة.

كما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، ان النتائج تعد لظهورها على بوابة نتيجة التعليم الأساسي، نهاية هذا الأسبوع بالمشيئة، عقب الإنتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة، وضمان النزاهة والحرص على إعطاء كل طالب حقه، وان لا يتضرر آى طالب لأي سبب ما، وأن تكون الدقة هى عنوان الأمثال فى هذه الفترة.

وذكر الإستاذ “خالد حجازي”، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ان اعمال التصحيح والمراجعة مازلت مستمرة وتحتاج بعض الوقت للإنتهاء من كل هذه الأعمال حتى تصبح النتيجة جاهزة للعرض لكل الطلبة، وان النتيجة سوف تظهر بالأسم وأرقام الجلوس، حتى يتسنى للجميع سهولة الحصول عليها.

وقد ظهرت على الفور هذه النتائج، وسوف تدخل على الرابط لوضع رقم جلوسك فى المكان المحدد ثم تضغط بحث، وان وجدت صعوبة فى البحث ضع رقم جلوسك فى التعليقات والمحافظه وسوف نحضرها لك على الفور.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة برقم الجلوس من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول “2019” لمحافظه سوهاج برقم الجلوس من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكدرية الترم الأول “2019” من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة الترم الأول “2019” من هنا.

مع اطيب تمنيتنا لكم بالتوفيق.