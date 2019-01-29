نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الإسكندرية 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية ورابط استعلام النتيجة سوفر نوفره لكم، حيث سنتابع معكم من خلال هذا التقرير جميع الأخبار التي تتعلق بنتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بصورة عامة ونتيجة محافظة الإسكندرية بصورة خاصة، هذا خاصة مع اقتراب موعد الإعلان عن النتيجة بشكل ملحوظ.

وقد وصل أعداد طلاب الشهادة الاعدادية 2019 المتقدمين لآداء اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018/2019 إلى 87058 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 324 لجنة تابعة لكافة الإدارات التعليمية في محافظة الإسكندرية، وجاءت اللجان كالتالي: 21 لجنة تابعة لإدارة غرب. 38 لجنة تابعة لإدارة وسط. 78 لجنة تابعة لإدارة المنتزه. 73 لجنة تابعة لإدارة شرق. 34 لجنة تابعة لبرج العرب. 28 لجنة تابعة لإدارة العامرية 44 لجنة تابعة لإدارة العجمي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية سيتم الإعلان عنها قريبًا، حيث ستقوم مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الإسكندرية بالإعلان عن نتائج الطلاب عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني، وسيتم هذا فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي تخضع إليها أوراق الطلاب خلال الفترة الحالية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019

هذا ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية الصف الثالث الإعدادي مباشرة فور رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم من خلال اتباع مجموعة الخطوات البسيطة التي سنقوم بتوضيحها لحضراتكم، وخطوات الاستعلام تتم مباشرة فور الإعلان عن ظهور النتيجة من قبل الجهات الرسمية.