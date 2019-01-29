نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس بوابة التعليم الاساسي

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الغربية، اقتربت بشكل كبير من الظهور في كافة المدارس على مستوى المحافظة، وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة النهائية لكافة الطلاب والطالبات على مستوى المحافظة، حيث تجرى في الوقت الحالي عمليات التصحيح المكثفة بكافة المحافظة من أجل الكشف عنها.

ويتابع في الوقت الحالي كافة الطلاب والطالبات في محافظة الغربية كافة الأخبار عن النتيجة وذلك من أجل الاطمئنان على مستقبلهم التعليمي في الفترة الحالية والاستعدادا للفصل الدراسي الثاني والذي سوف ينطلق في الأيام القليلة المقبلة، ويتوقف العام الدراسي في الشهادة الاعدادية في المقام الأول على نتيجة الطالب في الفصل الدراسي الأول.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الغربية

وقد أنهى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية اختبارات الفصل الدراسي الأول في الأسبوع الماضي، وذلك بدون أي مشاكل أو شكاوى نهائياً، وذلك بدون أي تسريبات للاختبارات وجاءت الاختبارات بشكل كامل على مستوى الطالب المتوسط ولم تخرج من المنهج نهائياً.

ويمكن لكافة الطلاب والطالبات في محافظة الغربية، الحصول على النتائج من خلال الدخول على البوابة التعليمية التابعة لمحافظة الغربية “من هنا” ثم كتابة رقم جلوس الطالب أو الاسم حسب المطلوب في الموقع مع كتابة الرمز السري، وفي حالة عدم ظهور النتيجة على الموقع يمكن لكافة طلابنا الأعزاء الحصول عليها من خلال الذهاب إلى المدرسة التابع لها وذلك في اليوم التالي لاعتمادها.