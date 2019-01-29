نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس بوابة التعليم الاساسي

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية، بدأ البحث عنها في الساعات القليلة الماضية وذلك من أجل متابعة كافة الأخبار الخاصة بالنتائج من أجل الاطمئنان على مستقبلهم التعليمي في الفترة المقبلة، حيث يتحدد عليها مصير كافة الطلاب والطالبات في الفترة المقبلة من المرحلة الدراسية.

وتجرى في الوقت الحالي كافة عمليات التصحيح والمراجعات النهائية الكاملة، من أجل الكشف عن النتائج في القريب العاجل عقب اعتمادها من السيد المحافظ، وإتاحتها لكافة الطلاب والطالبات على الموقع الرسمي أو في المدارس المنتشرة في المحافظة، حيث إن النتائج من أصعب النتائج التي ينتظرها الطلاب.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية

أدى طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية اختبارات نصف العام الدراسي في الأيام القليلة الماضية، وذلك بدون أي مشاكل في العملية التعليمية، وذلك حسبما أوضحت مديريات التعليم المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث إن الاختبارات جاءت على مستوى الطالب المتوسط.

وشدد وكيل مديرية التعليم في محافظة الدقهلية على ضرورة التصحيح بشكل دقيق للغاية، وذلك من أجل إعطاء كل طالب حقه في العملية التعليمية، كما دعا إلى ضرورة التدقيق والمراجعة بشكل شامل قبل أن يتم رفع النتيجة إلى السيد المحافظ لاعتمادها، حيث إن النتائج يمكن الحصول عليها من خلال بوابة الدقهلية التعليمية، والتي تتيح النتائج باستخدام رقم الجلوس أو من خلال الذهاب للمدارس.