نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس بوابة التعليم الاساسي

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية ، ينتظرها في الوقت الحالي كافة الطلاب والطالبات في محافظة القليوبية وذلك من أجل الاطمئنان على مستقبلهم التعليمي في الفترة المقبلة، وذلك بعدما أنهي الطلاب والطالبات الاختبارات بشكل كامل في نهاية الأسبوع الماضي وذلك بدون أي شكاوى في المرحلة التعليمية بالكامل.

ويجرى في الوقت الحالي عمليات التصحيح والمراجعة النهائية في كافة المدارس واللجان، وذلك من أجل الانتهاء من إعداد الدرجات ورفعها إلى المحافظ واعتمادها بشكل فوري لكافة الطلاب والطالبات على مستوى الجمهورية، حيث إن عمليات التصحيح تجرى بشكل مكثف في وقتنا الحالي.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية

وقد بدأت نتائج الشهادة الإعدادية في الظهور على مستوى الجمهورية في بعض المحافظات بشكل فعلي في الساعات الماضية، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن النتيجة في محافظة القليوبية في الأيام القليلة المقبلة عقب اعتمادها من السيد المحافظ.

وتعد نتيجة الترم الأول من النتائج الهامة للطلاب، والتي يتحدد عليها نتيجة الترم الثاني والنجاح للطلاب والدخول إلى الثانوية العامة أو الفنية في الفترة المقبلة، ويكون توزيع الدرجات كالتالي:

المادة المجموع اللغة العربية 40 الدراسات الاجتماعية 20 اللغة الانجليزية 30 الرياضيات 30 العلوم 20 المجموع الكلي للدرجات 140

ويمكن لكافة طلابنا في محافظة القليوبية الاستعلام عن نتائج الترم الأول لكافة طلاب الصف الثالث الاعدادي من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة، أو من خلال الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب.