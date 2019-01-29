صور تابليت الثانوية العامة للصف الأول الثانوي وتسليمه للطلاب في الفصل الدراسي الثاني

نشرت وزارة التربية والتعليم صور تابليت الثانوية العامة، حيث انه من المعروف بان طلاب الصف الأول الثانوي هم الطلاب الذين سيحصلون هذا العام على تابليت منظومة التعليم الجديدة، الثانوية العامة التراكمية، وحصلنا على صور حصرية للتابليت، الذي يتم توزيعه على الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018/2019.

صور تابليت الثانوية العامة الترم الأول

حيث قد قامت الوزارة بإصدار توجيهاتها عن طريق فاكس لكل من مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية، كما قد على نبهت مسئولي الحكومة الالكترونية في مدارس المراحل الثانوية العام في الإدارات التعليمية بالدخول على صفحة المدرسة على مواقع الوزارة وإتباع تعليمات الوزارة.

كما أن تعليمات الوزارة تمثلت في فتح باب تسجيل بيانات استلام التابليت للطلاب في الصف الأول الثانوي الرسمي، واللغات والخاص، فيما عدا المدارس الدولية ومدارس النيل عن طريق استمارة التلميذ، ووجهت تعليماتها أيضا للمعلمين في الصف الأول الثانوي الذين يعملون في مدارس بكل التبعيات الرسمية والرسمية لغات، لتسجيل بياناتهم عن طريق استمارة الموظف.