نتيجةالشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2019 -الصف الثالث الإعدادي- بالاسم ورقم الجلوس...

لم يتبقى سوى ساعات قليل وتقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بجميع أنحاء المحافظة التي تعد من أكثر محافظات الجمهورية في عدد طلاب الشهادة الإعدادية، ويترقب الآن جميع الطلاب وأولياء الأمور قيام السيد محافظ القليوبية باعتماد النتيجة وإعلانها رسميا، ومن خلال هذا المقال سنتابع معكم من خلال مصادر مطلعة داخل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الموعد الرسمي لإعلان نتائج التيرم الأول 2019.

نتائج القليوبية 2019

بعض محافظات الجمهورية بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019 في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، ومن هذه المحافظات محافظة مرسى مطروح وجنوب سيناء، حيث تم اعتماد نتائج التيرم الأول 2019 ظهر اليوم، والآن سوف تبدأ معظم محافظات الجمهورية في إعلان النتائج الخاصة بها تباعا حسب انتهاء كل محافظة من أعمال الكنترولات الخاصة بها، ومن المتوقع أن تقوم محافظة القليوبية باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 خلاية نهاية الإسبوع الجاري، وذلك وفقا لبعض التصريحات من داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة إعدادية القليوبية 2019

سوف يقوم موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القلوبية بإعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي فور اعتمادها من قبل السيد المحافظ، ويعتبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية هو الموقع الوحيد المعتمد الذي سيتم رفع نتائج الطلاب من خلاله، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وكتابة رقم الجلوس الخاص بهم.