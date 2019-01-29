بوابة نتائج التعليم الاساسي.. أعرف نتيجة إمتحانات النقل 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن قيامها بالاعلان عن نتيجة إمتحانات صفوف النقل على مستوى محافظة القاهرة، لجميع صفوف النقل في المرحلة الابتدائية حتى السادس الابتدائي، وفي المرحلة الاعدادية الصفين الأول والثاني الاعدادي.

كيفية معرفة نتيجة إمتحانات النقل 2019 فى محافظة القاهرة:

تقدم بوابة نتائج التعليم الاساسي بمحافظة القاهرة، خدمة حصرية لكل طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية والصفوف الثلاث بالمرحلة الاعدادية، الا وهي خدمة معرفة النتيجة باستخدام رقم الجلوس.

حيث يمكن لطلبة وطالبات محافظة القاهرة في الصف السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني في المرحلة الاعدادية من معرفة النتيجة وبرقم الجلوس من خلال الضغط هنا

أو القيام بكتابة الاسم ورقم الجلوس والصف الدراسي وسوف نقوم جاهدين بالبحث عن النتيجة حينما تقوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برفع النتيجة على البوابة الالكترونية الخاصة بها.

من جهته قال وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة الاستاذ محمد عطيه أنه يمكن لطلبة وطالبات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والاعدادية من معرفة النتيجة من خلال المدرسة أو القيام بزيارة الموقع الالكتروني للمديرية.

الموعد النهائي للأعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة:

قال الاستاذ محمد عطيه بأن القائمين على أعمال كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة قد أبلغوه بأنه العمل الجاري حالياً تجميع نتيجة الشهادة الاعدادية من كنترولات الشهادة الاعدادية على مستوى محافظة القاهرة والبالغ عددها نحو 34 كنترول، وأنه من المتوقع أن تنتهي أعمال التجميع والمراجعة في نهاية الاسبوع الجاري، تمهيداً لإعتمادها من قبل السيد المحافظ ولإعلانها لأبناؤنا طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية.