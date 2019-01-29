“مش فارقة معايا خالص”: طارق شوقي عن تسريب امتحانات أولي ثانوي

أجاب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، علي سؤال الطالب “عمر”، خلال حواره في برنامج “نقطة حوار”، المذاع عبر شبكة راديو وتليفزيون بي بي سي، بشأن تسريب امتحانات الصف الأول الثانوي، حيث قال الوزير: “مش فارقة معايا خالص، سرب زي ما أنت عاوز لحد ما المنظومة الجديدة تشتغل والتابلت ييجي”.

وزير التربية والتعليم: تعديلات جوهرية في امتحانات الثانوية العامة قريبا

أن المعلم علي رأس أولويات الوزارة

وقال الدكتور طارق شوقي، ان المعلم علي رأس أولويات الوزارة، موضحا أنه بدأ بمرحله النهوض بالمنظومة التعليمية من أرضية صعبه وبها مشاكل كثيرة، وأنه يعي تماما بأن المعلمين في مصر يعانون من مشاكل كثيرة.

وأضاف “طارق شوقي”، أن المنظومة الإدارية في منظومه التعليم متشبعة بدرجه كبيرة، حيث أن الوزارة بها أكثر من مليون و700 ألف موظف، ما بين اداري ومعلم وهذا رقم مهول، فهناك شجرة ادارية، وهناك لا مركزية في التعليم، الي أن اللوم في النهاية يلقي علي شخص واحد وهو الوزير، وهذا غير صحيح، حيث لا يوجد مركزية في التعليم فالمحافظ ومدير المديرية والوكيل هم بمثابه الوزير، لذلك أعلن عن اعادة هيكلة للوزارة هذا العام.

وتابع وزير التعليم: “لا يحاول فقط عمل مناهج التعليمية الجديدة للطلاب الابتدائي، بل يعمل علي اصلاح الكوارث الأخرى، حيث أن هناك مدارس ليس بها مقعد للطلاب، وفية مدارس الحمامات فيها مش شغالة، فعلا الشيلة كبيرة جدا”.

وحول خطة الوزارة للأرتقاء بمستوي المعلم، قال شوقي: “أن الوزارة تعاقدت علي خطة تدريب جديدة للمعلمين خلاف ما تدربوا عليه في الفترة الماضية، حيث كانت هناك تدريبات من أجل الترقية، وتدريبات لأغراض أخري كثيرة، ولكن تعاقدت الوزارة مع شركاء أجانب من أجل المشاركة في تدريب المدرسين”.

ولفت الي أن التدريب سيكون مبتكر للغاية، وسيكون الأولوية للصف الأول الثانوي ورياض الأطفال، موضحا أن التدريب سيكون علي مدار العام بالكامل وليس في أشهر بعينها.

لو عاوزين نوقف التسريب هنوقفه…. بس احنا سايبنه بمزاجنا

وأضاف “شوقي”، “أنا ممكن أقولكم علي طريقه منع الامتحانات من التسريب عشان تعرفوا بس اننا سايبنه بمزاجنا ولو عاوزين نوقف التسريب هنوقفه، هنطبع الورق في أماكن سيادية، وبعدين نبعت الامتحانات بطائرات حربية للمدارس، كأننا بنهرب قنبلة نووية، بس أنا بخاطب في امتحانات أولي ثانوي الطلاب بدون نمر خالص، وتسريب الامتحانات دية مش بطولة”.

واستنكر الدكتور طارق شوقي، تسريب امتحانات الصف الأول الثانوي، علي موقع التواصل الاجتماعي، قبل بدء الامتحانات بيوم، مؤكدا: “يجب أن يكون للطالب هدف من الامتحانات، وعادي جدا ممكن ميروحش الامتحان”.

وأضاف شوقي، ان هناك عدد كبير من الطلاب رأوا أن تسريب الامتحانات كان مفيدا جدا من أجل الحصول علي أكبر عدد ممكن من الدرجات، رغم أن الامتحان تجريبي ودرجاته لا تحسب وليس به رسوب أو نجاح.

وزير التربية والتعليم… “هناخد أوائل الطلاب ومش هناخد الساقط”

وأكد الدكتور طارق شوقي، حول أهمية التعليم الفني، انه يسعي جاهدا للنهوض بالتعليم الفني، حيث يري حاليا ان الطلاب الراسبون فقط هم من يجبرون علي الالتحاق بالتعليم الفني بعد الشهادة الإعدادية، وكأنها عقاب بالنسبة لهم.

وأضاف شوقي، اللي بينجح بعد الإعدادي ويجيب درجات كويسة بيدخل تعليم عام وثانوية عامه، واللي بيجيب درجات قليله او يرسب بيدخلوة تعليم فني كأنها عقوبة، والطالب مش بيختار ولازم الكلام دة كله يتغير”.