تعرف على نتيجة مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس آسيا 2019… وقطر تتأهل للنهائي

تنطلق اليوم المباراة رقم 50 في بطولة كأس آسيا 2019 بين الإمارات وقطر في نصف نهائي البطولة، وتُعتبر تلك المباراة من المباريات القوية في البطولة خاصة وأن الفريقين يلعبون بنظام دفاعي وهجومي جيد، ويعتمد المنتخب القطري على دفاعاته القوية خاصة وأنه لم يتلقى أية أهداف في تلك البطولة حتى الآن مما جعله يفوز بأقل الأهداف.

موعد مباراة الإمارات وقطر

يُطلق الحكم صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت قطر والسادسة بتوقيت الإمارات وسط حضور كبير من جماهير الإمارات بسبب إقامة البطولة على أرضها، كما سيتم نقل اللقاء على قنوات بي إن سبورت، كورة ستار بث مباشر الإمارات وقطر.

مباراة الإمارات وقطر يلا شوت

وقد تحدث مدرب المنتخب القطري عن الضغط الذي يواجهه اللاعبين في مباراة اليوم بسبب الجماهير حيث أكد أن اللاعبين لن يتأثروا بتلك الضغوط خاصة وأنهم معتادون على ذلك سواء مع أنديتهم أو المنتخب في لقاءات سابقة.

نتيجة اللقاء:

الدقيقة 2: الإمارات تبدأ بهجمة قوية على مرمى المنتخب القطري

الدقيقة 13: قطر تُصوب على مرمى الإمارات والفريق العناني يُسيطر على اللقاء

الدقيقة 22: الهدف الأول لقطر بقدم بوعلام

الدقيقة 37: قطر تؤكد تقدمها بالهدف الثاني

نهاية الشوط الأول من اللقاء

بداية الشوط الثاني من المباراة

الدقيقة 47: الإمارات تضغط مع بداية الشوط الثاني ولكن الدفاع يتصدى

الدقيقة 55: الإمارات تُهاجم في الدقائق الأولى من الشوط الثاني

الدقيقة 67: هدوء يسود المباراة حتى الآن

الدقيقة 80: الهدف الثالث للمنتخب القطري ليتأكد وجود قطر في النهائي

الدقيقة 93: الهدف الرابع للمنتخب القطري

نهاية اللقاء برباعية دون رد للمنتخب القطري

الإمارات وقطر

كما تحدث عن النظام الحالي للبطولة بعد زيادتها إلى 24 فريق فقد قال بأن النظام الجديد أتاح لعب دور جديد في البطولة مما أعطى لاعبيه الثقة اللازمة والخبرة الكافية في مباريات البطولة، وقد تمنى المدرب الوصول للنهائي وتحقيق البطولة.