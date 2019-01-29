قطر في النهائي… نتيجة مباراة قطر والإمارات في نصف نهائي كأس آسيا 2019 ومهرجان أهداف

يتزين ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة لاستضافة القمة الكروية بين منتخبي الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس آسيا 2019، ويصعد الفائز مباشرة إلى نهائي البطولة القارية لمواجهة اليابان التي انتصرت بالأمس وحجزت مقعداً في نهائي كآس آسيا 2019، ويتطلع كلا الفريقين لتخطي عقبة الآخر والتأهل لإسعاد الجماهير.

موعد مباراة الإمارات وقطر

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات والخامسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، وسيتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات bein sports الرياضية القطرية، وقد خصصت الشبكة قناة bein max hd 1 للمباراة بتعليق يوسف سيف ورؤوف خليف.

نتيجة لقاء الإمارات وقطر

وقد واصل منتخب الإمارات تألقه في البطولة بعد تغلبه في المباراة السابقة على منافسه بنتيجة هدف نظيف أحرزه مبخوت من خطأ دفاعي، وبالنسبة لمنتخب قطر فقد حافظ على تألقه بعد الفوز بنفس النتيجة في المباراة السابقة.

نتيجة المباراة:

الدقيقة 2: هجمة لصالح منتخب الإمارات وتصويبة تصطدم بالدفاع

الدقيقة 13: تصويبة على مرمى الإمارات والحارس يتألق ببراعة ويُنقذ الكرة

الدقيقة 22: هدف أول للمنتخب القطري بقدم بوعلام

الدقيقة 37: الإمارات تتراجع وقطر تُحرز الهدف الثاني لتضع قدمها في النهائي.

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني من عمر المباراة

الدقيقة 47: تمريرات في نصف الملعب لاستهلاك الوقت بالنسبة للمنتخب القطري.

الدقيقة 55: انتفاضة هجومية لمنتخب الإمارات وتصويبة قوية على المرمى والحارس يُحولها إلى ركنية

الدقيقة 66: المنتخب القطري يقترب من النهائي بعد تقدمه بهدفين وعشرين دقيقة على نهاية المباراة

الدقيقة 80: الهدف الثالث للمنتخب القطري في شباك الإمارات

الدقيقة 92: قطر تُحرز الهدف الرابع بقدم اللاعب محمد اسماعيل

نهاية اللقاء بفوز قطر بأربعة أهداف

مباراة الإمارات وقطر

وقامت الجماهير الإماراتية بشراء التذاكر الخاصة بالمباراة لحرصها على الحضور ومؤازرة فريقها في البطولة المُقامة على أرضه، ويحضر اللقاء عدد قليل من الجماهير القطرية لمساندة الفريق في تلك القمة الكروية العربية.