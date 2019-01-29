نتيجة مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس آسيا 2019 وطرف النهائي الثاني يتحدد بعد نتيجة كبيرة

متابعي الكرة الخليجية على موعد مع لقاء مرتقب في كأس اسيا يجمع بين الإمارات وقطر في نصف النهائي حيث ضرب المنتخب الاماراتي موعدا في تلك المواجهة بعد أن أطاح بالدب الاسترالي في مباراة كبيرة في دور الثمانية بتحقيقه الانتصار بهدف نظيف لأول مرة خلال مواجهاتهم المباشرة، بينما تغلبت قطر على كوريا الجنوبية بنفس النتيجة.

موعد مباراة الإمارات وقطر

في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت الامارات العربية المتحدة وعلى ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة يطلق الحكم سيزار أرتورو صافرته معلنة عن انطلاق القمة المرتقبة بين الامارات وقطر والتي تذاع بتعليق المتميزين رؤوف خليف ويوسف سيف عبر القناتين الصوتيتين في قناة beIN Sports MAX HD 1 وقنوات الكأس الرياضية القطرية.

نتيجة مباراة الامارات وقطر

وكان اللاعب عبدالكريم حسن لاعب المنتخب القطري قد أوضح باستعداد منتخب بلاده لهذه المباراة أتم الاستعداد وشدد على قدرتهم على تخطي هذه المباراة والوصول للمباراة النهائية بالرغم من قوة المنتخب الاماراتي الفنية والجماهيرية حيث تقام البطولة على أرضه.

متابعة المباراة لحظة بلحظة

وصول حافلة الفريقين لملعب المباراة منذ عدة دقائق

دخول اللاعبين لأرض الملعب لبداية عمليات الإحماء

تشجيع كبير من الجماهير الحاضرة والأعداد في تزايد مستمر

الملعب يكاد يمتلئ بالجماهير عن آخره وتشجيع خماسي قبل بداية المباراة

عزف النشيد الوطني للمنتخبين والمنتخب القطري بالعنابي والاماراتي بالأبيض

بداية المباراة بصافرة حكم اللقاء

الدقيقة 1: خطأ على المعز علي لصالح الدفاع الإماراتي والكرة تلعب طولية باتجاه مبخوت

الدقيقة 7: كرة طولية ولكن الدفاع القطري يستخلصها بنجاح ويحاول تهدئة اللعب

الدقيقة 19: تراجع اماراتي واستحواذ لقطر

الدقيقة 22: تصويبة من بوعلام خوخي والكرة تسكن شباك خالد عيسى والهدف الأول لقطر

الدقيقة 35: كرة مرتدة وخطأ من سالم الهاجري كادت أن تكون هجمة خطيرة للامارات

الدقيقة 37: المعز علي يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة ومراوغة جميلة

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: هجمة قطرية ولكن الدفاع الاماراتي حاضر

الدقيقة 50: تسديدة من علي مبخوت كادت أن تسفر عن الهدف الأول

الدقيقة 60: استحواذ اماراتي بحثا عن هدف التعديل الأول

الدقيقة 68: تسديدة من اسماعيل مطر والهدف يتحول لركنية ومازالت الامارات تبحث عن الأول

الدقيقة 80: حسن الهيدوس ينطلق ويحرز الهدف الثالث لقطر

الدقيقة 94: حامد اسماعيل يضيف الهدف الرابع وقطر تفوز برباعية نظيفة وتصعد للنهائي

مباراة الامارات وقطر

ويرى المدرب فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر أن لاعبي فريقه يمتلكون القدرة على تجاوز أصعب مواجهة في مشوارهم بالبطولة لعقليتهم الكبيرة بالرغم من أن المنتخب المنافس منظم بدنيا وتكتيكيا، وأن الحضور الجماهيري الكثيف للامارات لن يضغط على اللاعبين لخبرتهم في اللعب تحت هذا الضغط في أنديتهم أو مع المنتخب في المباريات السابقة.